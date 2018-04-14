Güvercinler Barış İçin Uçuruldu

Mardin'in semalarını süsleyen ve farklı türleriyle dünyaca üne sahip olan Mardin güvercinleri için 'Güvercin Festivali' düzenlendi. Festivalde güvercinler barış için havaya uçuruldu.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Güvercinleri Koruma ve Yaşatma Derneğince, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Güvercin Festivali' düzenlendi. Etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, güvercin derneğinin 108 üyesi ile birlikte onlarca güvercini barış için gökyüzüne bıraktı. Güvercinleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Veysi Toparlı, Vali Mustafa Yaman'a bir çift güvercin hediye etti. Etkinliğe Mardinliler yoğun ilgi gösterdi.

"Türkiye'de herkes Mardin'i görmek istiyor"

Mardin'in tekrar barış ve huzur şehri olduğunu ifade eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Daha bundan bir buçuk yıl önce bu sokak ve caddede kimse yoktu, esnafımızın yüzü gülmüyordu. Artık şu son günlerde yüzde 300 gibi bir artış var. Artık esnafımızın yüzü gülüyor. Türkiye'de artık herkes Mardin'i görmek istiyor. Mardin yüz yıllardır barış şehriydi. Ama az bir süre bu kesintiye uğramıştı. Ama sabrettiniz, hep beraber mücadele ettik, tekrar Mardin huzur şehri oldu. Artık Mardin bundan sonra da bu tür organizasyonları sürdürecek inşallah" dedi.

"Ortadoğu'da füzelerin uçuştuğu dönemde Mardin'de barış güvercinleri uçuyor"

Güvercin festivalinin huzura, barışa katkı sunması dileğinde bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, "Mardin hep böyle kalsın, türkülerimiz yankılansın. Mardin'in Kalesi'nde, sokaklarında barış ve sevgi sesimiz Ortadoğu'da devam eden savaşın bitmesine vesile olsun. Ortadoğu'da füzelerin havalarda uçuştuğu dönemde barış güvercinleri uçurmamız inanın tarihe sunulmuş en büyük katkıdır" diye konuştu.

Güvercinleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Veysi Toparlı da Mardin'in güvercinlerin şampiyonlar ligi olduğunu söyledi.

Program, mahalli türkülerin söylendiği konser ve dağıtılan etli pilav ikramının ardından sona erdi. - MARDİN