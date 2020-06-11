Güvercinada'nın Tülüşah'ı çiçek açtı
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Güvercinada'nın Tülüşah'ı çiçek açtı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yok olma riski taşıdığı için tarihi Güvercinada Kalesi'ndeki özel alanda koruma altına alınan endemik bitki türü 'Tülüşah', bu yılın ilk çiçeklenmesini yaptı.

Güvercinada'nın Tülüşah'ı çiçek açtı
11.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:41

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yok olma riski taşıdığı için tarihi Güvercinada Kalesi'ndeki özel alanda koruma altına alınan endemik bitki türü 'Tülüşah', bu yılın ilk çiçeklenmesini yaptı. Halk arasında 'Aydın Gaşağı' olarak da bilinen bitkinin doğal ortamda yetişenlerden önce çiçek açması, doğaseverlerde büyük heyecan yarattı.

Kuşadası'nın simgesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren tarihi Güvercianda Kalesi'ndeki özel alanda korumaya alınan Tülüşahlar, bu yılın ilk çiçeklerini açmaya başladı. Adını Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından alan Tülüşahların, doğal ortamda yetişenlerden önce çiçeklenmesi, tabiat tutkunları arasında heyecanla karşılandı.

Tülüşah'ın korunması ve çoğaltılması için kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar ve çevreci derneklerin ortak hareket ettiğini belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Tülüşahların çoğaltılması endemik bitki çeşitliği açısından çok önemli. Bu bitki ayrıca Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlayacak" dedi.Belediye Başkanı Ömer Günel ise Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nın sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri her zaman titizlikle koruyacaklarını söyledi. Amaçlarının Tülüşah'ı kentin simgelerinden biri haline getirmek olduğunu ifade eden Günel, "İlerleyen dönemde Güvercinada Kalesi'ndeki Tülüşah koruma alanını daha da genişleteceğiz" diye konuştu.  

Kuşadası Belediyesi'nce Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)  işbirliğinde Güvercinada Kalesi'nde oluşturulan 'Tülüşah Deneme Parseli'ndeki bilimsel çalışmalar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü tarafından yapılıyor. Etrafı çitle çevrili olan alandaki bakım ve peyzaj çalışmaları ise Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türü içerisinde Tülüşah'ın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik, (IUCN) tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da Tülüşah'ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etmişti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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