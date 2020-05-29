Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi
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Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Güvercinada Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığı bildirildi.

Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi
29.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:55

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güvercinada Kalesi, Kuşadası Belediyesi tarafından "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" dosyası kapsamındaki başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya sunulmasının ardından, yapılan değerlendirme neticesinde Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kalenin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra ziyarete açıldığını bildirdi.

Kalenin tarihi hakkında da bilgi veren Önel, şunları kaydetti:
"Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenilenmiş olan kalenin tarihinin 13. yüzyılın sonlarında ya da 14. yüzyılın başlarında Kuşadası'na gelen Cenevizlere dayandığı bilinmektedir. Kentimiz için simge niteliğinde bir önemi bulunan Güvercinada Kalesi'nin en önemli uluslararası kuruluşlardan olan UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış olması son derece büyük bir önem taşımaktadır. Kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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