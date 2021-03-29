"Güvercin uçurma" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada pompalı tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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"Güvercin uçurma" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada pompalı tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel
'Güvercin uçurma' nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada pompalı tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, "güvercin uçurma" meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, "güvercin uçurma" meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Pınarbaşı Mahallesi Yaren Sokak'ta, Tolga K, evinin önünde "güvercin uçurma" meselesi yüzünden İmdat G, Sevim G, Hamza G, Mertcan Z. ve Cemal K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga K, evinden getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği İmdat G, Sevim G, Hamza G. ve Mertcan Z. ile Tolga K'nin kardeşi Cemal K. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İmdat G, kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesinde, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli Tolga K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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