Güvercin Tutkunları Nazilli'deki Festivalde Buluştu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Güvercin ve Kanarya Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500 kuş tutkununun getirdiği toplam 1000 güvercin ile gerçekleştirildi.



Nazilli Katlı Otoparkı'nda düzenlenen 4. Nazilli Güvercin ve Kanarya Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından getirilen 1000 güvercin arasında en büyük ilgiyi Osmanlı Dönemi'nde, padişahların ve şehzadelerin besledikleri 'Hünkar' cinsi güvercinler, çekti. 500 güvercin tutkunu tarafından getirilen toplam 1000 güvercinin çeşitli kategorilerde yarıştığı festivalde konuşan Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Şimşek, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek, her geçen yıl katılımın arttığını belirten Şimşek, güvercin seven dostlarıyla buluştukları bu festivali bundan sonraki yıllarda da devam ettireceklerini kaydetti.



Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, güvercin sevgisinin bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, "Bu işi severek yaptığınız zaman sizlere aynı zamanda bir gelir kapısı da olabiliyor. Güvercin sevgisi sınır tanımıyor. Buradaki dostluğu gördükçe insan gerçekten duygulanıyor. Neredeyse Türkiye'nin dört bir yanından güvercinler getirilmiş. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan Dernek Başkanımız Murat Şimşek, ekibi ve destek veren hobicileri yürekten kutluyorum. Biz Nazilli Belediyesi olarak özellikle hayvan severlerimizin bu tür etkinliklerine destek veriyoruz. Hem ilçemizin tanıtılması hem de hayvan severlerin burada buluşarak kaynaşmasını sağlamak istedik. Ben de bir güvercin besleyen ve güvercin seven olarak festivali çok beğendim" dedi.



Başkan Alıcık, festivali düzenleyen Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği'ne katkıda bulunmak için festivale Eskişehir'den katılan Muharrem Tuna'nın 'Safran' adını verdiği özel tür olan bir çift güvercin için yapılan açık artırmayı 5 bin lira ile kazandı. Başkan Alıcık, parayı ödemesine rağmen kuşları almayarak sahibine geri iade etti. Muharrem Tuna, mezatta açık artırmaya çıkan güvercin ırkını 8 ayrı türün saflaştırılmasıyla 7 yılda elde ettiğini belirtip, "2018 yılında güvercin severlerin hizmetine sunacağız. Bu güvercinler Türkiye'de sadece ben de var. 'Safran' adını verdiğimiz bu güvercin türüne yakın zamanda patent alacağız. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte ırkın Türkiye geneline dağılması için satışlarımız başlayacak. Şu anda sadece tanıtım yapıyoruz. İnşallah bu güvercin ırkımızla da yakın zamanda Türkiye yeni bir yerli markaya daha kavuşacak" dedi.



Yarışmada, çeşitli kategorilerde dereceye giren güevincin sahipleri plaket ve kupa ile ödüllendirildi.