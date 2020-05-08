Güvercin Masa, Kuşadası'nda salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanı oldu
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Güvercin Masa, Kuşadası'nda salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanı oldu

Güvercin Masa, Kuşadası'nda salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanı oldu
08.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:33

Dünyayı etkisi alan korona virüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi'nin çözüm ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa, salgınla mücadele sürecinin en dikkat çeken birimleri arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi alan korona virüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi'nin çözüm ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa, salgınla mücadele sürecinin en dikkat çeken birimleri arasında yer aldı.

Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat hizmet veren Güvercin Masa, son iki aylık dönemde 117 bin 938 başvuruya yanıt verirken, 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan 1207 vatandaşa da alışveriş hizmeti sundu.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de korona virüs vakasının görüldüğü ilk günden itibaren ilgili tüm birimlerini harekete geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla ilgili birimlerin aldığı tedbir ve yürüttüğü çalışmalar halkın takdirini topladı. Vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran Güvercin Masa ise salgın sürecinin görünmeyen kahramanları olarak hizmet veriyor. Vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, iş yerlerinde ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa, son 2 aylık dönemde 117 bin 938 başvuruyu kayda alarak ilgili birim ve kurumlara iletti.

Vatandaşların sorun ve önerilerini evlerinde ve iş yerlerinde alarak ilgili birimlere aktaran Güvercin Masanın gezici birimi ise salgın sürecinde 65 yaş üstü olmaları ve kronik rahatsızlığı bulunmaları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koştu. Güvercin Masa gezici birimi, son iki aylık dönemde evlerinden çıkamayan 1207 vatandaşın market, pazar ve eczane ihtiyaçlarını alarak faturaları ile birlikte evlerine teslim etti.

Öte yandan 104 bin 492 başvuruya olumlu yanıt veren Güvercin Masa, 9 bin 749 başvuruyu ise belediye dışı kurumlara iletti. Güvercin Masa'ya yapılan başvuruların 3 bin 738'si İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 15 bin 893'ü Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne, 6 bin 984'ü Fen İşleri Müdürlüğü'ne, 12 bin 329'u Temizlik İşleri Müdürlüğüne, 6 bin 624'ü Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 18 bin 582'si Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne, 6609'u Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, 15 bin 227'si Zabıta Müdürlüğüne, 2 bin 9'u Özel Kalem Müdürlüğüne, 2729'u Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, bin 799'u Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, 2 bin 410'u İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, 489'u Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne, 486'sı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, 197'si Etüt Proje Müdürlüğüne, 134'ü Hukuk İşleri Müdürlüğüne, 82'si Bilgi İşlem Müdürlüğüne, 23'ü Yazı İşleri Müdürlüğüne, 13'ü ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne aktarıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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