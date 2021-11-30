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Güvercin hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Güvercin hırsızları yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde güvercin çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde güvercin çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen güvercin hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı. 38 bin 700 lira değerindeki 97 güvercini çalan şahısların B.E. ve A.S. isimli 2 suça sürüklenen çocuk olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı operasyonla 2 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 43 güvercinde sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından suça sürüklenen çocuklar ailelerine teslim edilmek şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Güvercin hırsızları yakalandı

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