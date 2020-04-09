Güvercin hırsızları polisten kaçamadı...Hırsızlık anları kamerada
Güvercin hırsızları polisten kaçamadı.
09.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:15
Güvercin hırsızları polisten kaçamadı...Hırsızlık anları kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te 23 Mart ve 5 Nisan'da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.
Şahinbey İlçesinde meydana gelen bir iş yerinden hırsızlık ve 1 hayvan hırsızlığı olayları ile ilgili olarak yakalan 3 şüpheli şahıstan biri adli makamlarca tutuklanarak cezaevi gönderildi. Diğer şüpheleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA