Güvercin hırsızları polisten kaçamadı Gaziantep'te 23 Mart ve 5 Nisan'da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Gaziantep'te 23 Mart ve 5 Nisan'da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Şahinbey ilçesinde meydana gelen bir iş yerinden hırsızlık ve güvercin hırsızlığı olayları ile ilgili yakalan 3 şüpheli şahıstan biri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA