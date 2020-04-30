Güvercin hırsızları kameraya yakalandı
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Güvercin hırsızları kameraya yakalandı

Güvercin hırsızları kameraya yakalandı
30.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:05

Adıyaman'da bir binanın terasında bulunan güvercinlerin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da bir binanın terasında bulunan güvercinlerin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde bulunan M.Ş'ye ait 5 katlı ikametin çatısındaki güvercinleri gözüne kestiren yaşı küçük 2 şahıs, M.Ş.'ye ait binanın bitişiğindeki binayı kullanarak terasa çıktı. Şahıslar daha sonra çıktıkları binanın terasından M.Ş.'nin binasına geçti. Her iki şahıs terasta güvercinler için özel yapılan kümesteki 4 adet güvercini alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Güvenlik kameralarının da saniye saniye kayıtta olduğu anlarda, şahıslardan biri kafesin içerisine girerek burada korkudan uçuşan güvercinleri tek tek yakaladı. Kafes içerisindeki şahıs yakaladığı güvercini kırdıkları kafes boşluğundan arkadaşına verdi. Montlarının içerisine güvercinleri saklayan iki şahıs daha sonra yan binanın terasına geçerek binadan ayrıldı.

Yaklaşık 5 bin TL değerindeki güvercinlerinin çalındığını fark eden M.Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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