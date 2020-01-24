Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında
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Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te evden motosiklet ve güvercin hırsızlığı olaylarına karıştığı değerlendirilen 2 zanlı yakalandı.

24.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:58
Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında

'te evden motosiklet ve güvercin hırsızlığı olaylarına karıştığı değerlendirilen 2 zanlı yakalandı.

İl 'nden yapılan açıklamaya göre, ilçesi Karagöz Mahallesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Ayrıca ikametten güvercin hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayla ilgili güvercin hırsızlığı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında
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