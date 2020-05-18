Güvercin hırsızlar kameralara yakalandı Güvercin hırsızlar kameralara yakalandı Gaziantep'te güvercin çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Güvercin hırsızlar kameralara yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te güvercin çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesinde bir evin alt kısmında bulunan güvercinleri gözüne kestiren iki hırsız gece saatlerinde güvercinlerin bulunduğu evin sokağına geldi.

Bir süre sokak içerisinde gezinen iki hırsız daha sonra güvercinlerin bulunduğu odanın asma kilidini demir kesme makasıyla kesti. İçeri giren hırsızlar güvercinleri çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu iki hırsızdan bir yakalanarak çıkartıldığı adli makamlara tutuklandı.

Kaynak: İHA