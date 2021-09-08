Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
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Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Güncel

Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı Güvercinin bulunduğu alana kimse yaklaşmıyor Adıyaman'da perde dükkanında anne güvercinin yumurta bıraktığı ürün rafına kimse yaklaşmıyor.

Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı

Güvercinin bulunduğu alana kimse yaklaşmıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da perde dükkanında anne güvercinin yumurta bıraktığı ürün rafına kimse yaklaşmıyor. Güvercinin rahatsız olmaması için raflardaki ürünler satılmıyor.

İş yerinin açık olan havalandırma penceresinden giren güvercin, iş yerinin ortasında bulunan rafa 2 adet yumurta bıraktı. Perde aksesuarlarının bulunduğu rafa bırakılan yumurtaları fark eden iş yeri sahibi Abuzer Güleşen ve çalışanları yumurtalara hiç dokunmadı. Anne güvercin perde aksesuarlarının bulunduğu rafın üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 10 günlük olan yumurtalardan yavruların çıkması bekleniyor.

Güvercinin rahatsız olmaması için raflarda bulunan ürünlerin satılmadığını vurgulayan işletme sahibi Abuzer Güleşen, "Yaklaşık 10 gündür burada olduğunu fark ettik biz. Bundan 2-3 ay öncede yumurtladı burada ve yavruları çıktı. Onlar uçup gittiler, şuan aynı kuşun olduğunu düşünüyoruz. Yani tekrardan gelip yumurtladığını gördük 10 gün önce. Yani elimizden geldiği kadar rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar su veriyoruz yem veriyoruz. Ürün lafına dokunmuyoruz kuş rahatsız olmasın diye. Satmıyoruz abi, ürünün aynısından sipariş veriyoruz yani hiçbir şekilde o rafa dokunmuyor ve dokundurtmuyoruz. Evet hiçbir sebeple dokundurtmuyoruz. Evet şuanda iki tane yumurtası var. Sanıyorum ki bir hafta sonra da yavruları çıkar inşallah" diye konuştu.

Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı
Güvercin dükkana girip ürün rafına yumurta yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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