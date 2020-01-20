Güvercin dizisine iki yeni oyuncu dahil oldu

20.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:41







Çekimleri Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri olan Gaziantep'te gerçekleşen Güvercin dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı.

Star TV'nin severek izlenen dizisi Güvercin'in kadrosuna 8. bölüm itibariyle iki yeni isim katıldı. Başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir ve usta oyuncu Erdal Cindoruk'un dahil olduğu dizi, yeni bölümleriyle seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatacak.





Özdemir, doktor İpek karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken, Cindoruk ise Gaffur karakteriyle diziye dahil oldu. Erdal Cindoruk, "Güvercin'i severek izliyordum. Bir Adana'lı olarak Gaziantep'te dizi çekimi için bulunmak benim için çok anlamlı, burada olmaktan mutluyum" dedi.

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Osman Albayrak, Gülen Kahraman Yıldır, Eslem Akar, Genco Özak, Işıl Dayıoğlu, Bülent Bilgiç, Berke Üsdiken, İdil Memi, Sabri Memi, Sabri Memi, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Tolga Pancaroğlu, Enver Akbaş'un yer aldığı Güvercin, Zülüf ve Kenan'ın masalsı aşkını konu alıyor.



