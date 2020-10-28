Güvercin dizisi final mi yapıyor? Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?
STAR'ın sevilen dizisi Güvercin, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Güvercin , final bölümünde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu? Güvercin bugün var mı? Güvercin dizisi final mi yapıyor?
Güvercin yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…
GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hem Nimet'ten hem de İpek'ten ağır darbe yiyen Ökkeş, annesinin de Gaffur'la evleneceğini öğrenince dengesini tamamen yitirir ve Kevsa'ya silah çeker. Herkesin hayatını cehenneme çeviren Kevsa, şimdi biricikoğlunun elinden ölümü tatmak gerçeğiyle karşı karşıya kalır.
Celil'in Emel'i kaçırdığını son anda gören Bedir, Kasım'a ne kadar kızgın olsa da gelinlerini kurtarmaya kararlıdır. Bedir ve Kasım'ın Emel'i kurtarma çabaları işleri bambaşka bir noktaya sürükleyecek ve büyük olaylara vesile olacaktır. İpek, Ökkeş'e doğru adım atmak isteyecek; ancak ağabeyinin eski sevgilisi olduğunu söylemeden kendisiyle beraber olan İpek'e Ökkeş'in öfkesi dinmeyecektir. Nefise'den ayrılmayı bir türlü içine sindiremeyen Müslüm ise başına yeni belalar açmak üzeredir. Kenan, Müslüm'ü girdiği bu yoldan döndürmek ve Gaffur'un yanından ayırmak için elinden geleni yapar. Ancak Bedirleri bekleyen büyük belalar yoldadır. Zülüf, öğrendiği gerçek sayesinde ya büyük bir aşkla bağlı olduğu Kenan'ı ya da bambaşka bir yolu seçecektir.
GÜVERCİN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Star Güvercin 16. bölümü ile 28 Ekim Çarşamba akşamı Star'da ekranlara veda edecek. Güvercin dizisi 16. bölümü ile final yapacaktır. Çekimleri ise Gaziantep'te gerçekleşmiştir.
GÜVERCİN DİZİSİNİN HİKAYESİ
Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt üst olur.On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…