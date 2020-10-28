Güvercin dizisi final mi yapıyor? Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?

STAR'ın sevilen dizisi Güvercin, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Güvercin , final bölümünde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu? Güvercin bugün var mı? Güvercin dizisi final mi yapıyor?