Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?

STAR'ın sevilen dizisi Güvercin, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Güvercin , yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu? Güvercin bugün var mı?

Güvercin yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hem Nimet'ten hem de İpek'ten ağır darbe yiyen Ökkeş, annesinin de Gaffur'la evleneceğini öğrenince dengesini tamamen yitirir ve Kevsa'ya silah çeker. Herkesin hayatını cehenneme çeviren Kevsa, şimdi biricikoğlunun elinden ölümü tatmak gerçeğiyle karşı karşıya kalır.

Celil'in Emel'i kaçırdığını son anda gören Bedir, Kasım'a ne kadar kızgın olsa da gelinlerini kurtarmaya kararlıdır. Bedir ve Kasım'ın Emel'i kurtarma çabaları işleri bambaşka bir noktaya sürükleyecek ve büyük olaylara vesile olacaktır. İpek, Ökkeş'e doğru adım atmak isteyecek; ancak ağabeyinin eski sevgilisi olduğunu söylemeden kendisiyle beraber olan İpek'e Ökkeş'in öfkesi dinmeyecektir. Nefise'den ayrılmayı bir türlü içine sindiremeyen Müslüm ise başına yeni belalar açmak üzeredir. Kenan, Müslüm'ü girdiği bu yoldan döndürmek ve Gaffur'un yanından ayırmak için elinden geleni yapar. Ancak Bedirleri bekleyen büyük belalar yoldadır. Zülüf, öğrendiği gerçek sayesinde ya büyük bir aşkla bağlı olduğu Kenan'ı ya da bambaşka bir yolu seçecektir.