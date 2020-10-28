Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?

28.10.2020 13:48 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:51
Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?

STAR'ın sevilen dizisi Güvercin, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Güvercin , yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu? Güvercin bugün var mı?

Güvercin yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hem Nimet'ten hem de İpek'ten ağır darbe yiyen Ökkeş, annesinin de Gaffur'la evleneceğini öğrenince dengesini tamamen yitirir ve Kevsa'ya silah çeker. Herkesin hayatını cehenneme çeviren Kevsa, şimdi biricikoğlunun elinden ölümü tatmak gerçeğiyle karşı karşıya kalır.

Celil'in Emel'i kaçırdığını son anda gören Bedir, Kasım'a ne kadar kızgın olsa da gelinlerini kurtarmaya kararlıdır. Bedir ve Kasım'ın Emel'i kurtarma çabaları işleri bambaşka bir noktaya sürükleyecek ve büyük olaylara vesile olacaktır. İpek, Ökkeş'e doğru adım atmak isteyecek; ancak ağabeyinin eski sevgilisi olduğunu söylemeden kendisiyle beraber olan İpek'e Ökkeş'in öfkesi dinmeyecektir. Nefise'den ayrılmayı bir türlü içine sindiremeyen Müslüm ise başına yeni belalar açmak üzeredir. Kenan, Müslüm'ü girdiği bu yoldan döndürmek ve Gaffur'un yanından ayırmak için elinden geleni yapar. Ancak Bedirleri bekleyen büyük belalar yoldadır. Zülüf, öğrendiği gerçek sayesinde ya büyük bir aşkla bağlı olduğu Kenan'ı ya da bambaşka bir yolu seçecektir.

İlgili Haberler

Güvercin dizisi final mi oluyor? Güvercin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Güvercin dizisi yayın günü değişecek mi?
Güvercin dizisi final mi oluyor? Güvercin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Güvercin dizisi yayın günü değişecek mi?
Güvercin dizisi final mi yapıyor? Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?
Güvercin dizisi final mi yapıyor? Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?
Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı
Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Akıncı Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Eser Yenenler Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Serdar Aziz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 14:15:33. #1.15#
title