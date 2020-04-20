Güvercin beslerken silahlı kavganın ortasında kalan 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır, Bağlar, Polis, 3. Sayfa

Güvercin beslerken silahlı kavganın ortasında kalan 2 kişi yaralandı

Güvercin beslerken silahlı kavganın ortasında kalan 2 kişi yaralandı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, olaydan habersiz bir şekilde damda güvercin besleyen iki kişi, kurşunların hedefi olarak yaralandı.

20.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:08
Güvercin beslerken silahlı kavganın ortasında kalan 2 kişi yaralandı

Güvercin beslerken silahlı kavganın ortasında kalan 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, olaydan habersiz bir şekilde damda güvercin besleyen iki kişi, kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Göçmenler Caddesi 844. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilerde göre 3 kişi iddiaya göre husumetli oldukları şahsın evinin bulunduğu sokağa geldi. Husumetlilerini gören şahıs ara sokaklara kaçarken, saldırganlar rastgele ateş açarak şahsın peşinden koştu. Silah seslerini duyan ve bu sırada güvercin besleyen A.Ç. ile A.A., damdan baktıkları sırada kurşunların hedefi oldu. A.A. başına A.Ç. ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvercin beslerken silahlı kavganın ortasında kalan 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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