Güvercin beslerken kurşunların hedefi oldular
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Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Güvercin beslerken kurşunların hedefi oldular

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, olaydan habersiz bir şekilde damda güvercin besleyen iki kişi, kurşunların hedefi olarak yaralandı.

20.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:42
Güvercin beslerken kurşunların hedefi oldular

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, olaydan habersiz bir şekilde damda güvercin besleyen iki kişi, kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Göçmenler Caddesi 844. sokakta meydan geldi. Edinilen bilgilerde göre 3 kişi iddiaya göre husumetli oldukları şahsın evinin bulunduğu sokağa geldi. Husumetlilerini gören şahıs ara sokaklara kaçarken, saldırganlar rastgele ateş açarak şahsın peşinden koştu. Silah seslerini duyan ve bu sırada güvercin besleyen A.Ç. ile A.A., damdan baktıkları sırada kurşunların hedefi oldu. A.A. başına A.Ç. ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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