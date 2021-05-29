Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu

İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan - Haberler | 3. Sayfa

Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu Bursa'da güvercin alışverişi yaparken, çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu

BURSA - Bursa'da güvercin alışverişi yaparken, çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi ağır yaralanırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Şüpheliler ise yaklaşık iki saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Küçükiğridere, Şaban Ö., ve Seçkin Ç., güvercin alışverişi yapmak için Çavuşoğlu Sokak üzerinde buluştu. Fiyat konusunda anlaşamayan iki grup argo kelimeler kullanarak, sözlü tartışmaya sebep oldu. Tartışmanın büyümesi ile arbede yaşandı. Arbede sırasında Seçkin Ç., yanında bulundurduğu silah ile güvercin sahibi Uğur Küçükiğridere'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hareketsiz yatan yaralıya müdahale anbean kamerada

Kanlar içerisinde yerde yatan Küçükiğridere'ye ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Müdahalenin ardından ağır yaralanan Küçükiğridere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanın durumu ciddiyetini korurken, şüpheli Seçkin Ç., ve Şaban Ö., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Kaçan şüpheliler yaklaşık iki saat sonra saklandıkları evde bulunarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu
Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu
Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu
Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan

Köprüden atlayacağı sırada vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı
Köprüden atlayacağı sırada vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü! Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü! Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu
Bursa'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Bursa'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Antony Blinken Hasan Polatkan Mustafa Varank
Magazin Ebru Gündeş İlker Kaleli Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 11:01:23. #1.13#

title