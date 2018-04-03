Güvensiz Ürünlere Bakanlıktan Garanti
Ekonomi Bakanı Zeybekci, TBMM'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile "geri çağırma" müessesesinin zorunlu kılındığını belirterek, "Güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, TBMM'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile "geri çağırma" müessesesinin zorunlu kılındığını belirterek, "Güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com