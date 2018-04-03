Güvensiz Ürünlere Bakanlıktan Garanti

Ekonomi Bakanı Zeybekci, TBMM'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile "geri çağırma" müessesesinin zorunlu kılındığını belirterek, "Güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor.

Güvensiz Ürünlere Bakanlıktan Garanti

Ekonomi Bakanı Zeybekci, TBMM'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile "geri çağırma" müessesesinin zorunlu kılındığını belirterek, "Güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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