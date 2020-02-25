Güvenpark'taki terör saldırısına ilişkin ikinci dava

25.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:56

Güvenpark otobüs duraklarında, 36 kişinin öldüğü 13 Mart 2016'daki PKK/KCK teröristlerinin bomba yüklü otomobille düzenlediği saldırının planlayıcılarından firari sanık Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına yardım ettikleri belirtilen iki kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşmada, iki ayrı suçtan 20'şer ve 720'şer yıla kadar hapisleri istenen tutuklu sanık Ferit Ak jandarma ekiplerince hazır edilirken, tutuksuz sanık Salih Şahin ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Davanın müştekileri ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması sorulan sanık Ak, iddia edilen suçları işlemediğini, saldırının planlayıcılarından olan firari sanık Ayçil'i tanımadığını öne sürdü. Ak, patlamadan sonra Ayçil ile bir araya gelmediğini de savundu.

Sanık Şahin de Ayçil'i tanımadığını, Suriye'ye kaçışına yardım etmediğini öne sürdü. Şahin, "Bu dosyaya nasıl dahil olduğumu bilmiyorum. Bu yaşıma kadar terörle bir ilgim olmadı." ifadelerini kullandı.

- Müştekilerden birleştirme istemi

Sanık avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından müştekiler dinlenildi.

Davaya katılma isteklerini mahkeme heyetine ileten müştekiler, patlamaya ilişkin açılan ana davadan firari sanıklar yönünden ayrılan dosya ile 2 sanık yönünden açılan mevcut davanın birleştirilmesi talebinde bulundu.

Müştekiler ayrıca, sanık Ak'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Şahin'in de tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Ferit Ak'ın tutukluluğunun, Salih Şahin hakkındaki adli kontrol uygulamasının devamına karar verdi.

Ana dava ile mevcut davanın birleştirme taleplerinin sonraki celse değerlendirilmesini uygun gören mahkeme, davaya katılma talebinde bulunan müştekilerin katılma taleplerinin kabulünü kararlaştırdı.

Gelecek duruşma 15 Nisan'da Ankara Adliyesi'nde yapılacak.

İddianame ve ana davanın geçmişi

Ankara Güvenpark'taki otobüs duraklarında 13 Mart 2016'da PKK/KCK mensuplarınca bomba yüklü otomobille terör saldırısı düzenlenmiş, 36 kişi hayatını kaybetmiş, 344 kişi de yaralanmıştı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen askeri operasyonda etkisiz hale getirilen iki PKK/KCK mensubunun üzerinden çıkan dijital malzemelerin incelenmesi sonucu bazı dokümanlara ulaşılmış ve saldırının planlayıcılarından olan Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına yardım ettikleri belirtilen Ferit Ak ile Salih Şahin hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ak ve Şahin'e, saldırıda işlenen tüm suçlara "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım" suçundan 20'şer, saldırı sonucu ölen 36 kişiyle ilgili de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 720'şer yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

Sanıkların ayrıca, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri nakletmek" gibi terör eylemi kapsamında işlenen diğer suçlara yardımdan da cezalandırılmaları istenmişti.

Saldırıya ilişkin 55 sanık hakkında açılan ana dava ise yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, dosya 21 Kasım 2018'de karara bağlanmıştı.

Sanıklardan birine 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisine birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, 6 sanığa 3 ila 12 yıl arasında değişen süreli hapis cezaları vermiş, yargılama aşamasında ölen 3 sanığın dosyasını düşürmüş, 7 sanığın da beraatine hükmetmişti.

Mahkeme, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Salih Müslüm ve saldırının planlayıcısı Vahit Ayçil'in de aralarında olduğu 36 firari sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA