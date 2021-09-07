Güvenpark'ta meydana gelen göçük nedeniyle 3 mahallede su kesintisi yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Güvenpark'ta metro çalışması esnasında meydana gelen göçük nedeniyle 3 mahallede tedbir amaçlı su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Güvenpark'ta metro çalışması esnasında meydana gelen göçük nedeniyle 3 mahallede tedbir amaçlı su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kesintiden Çankaya ilçesinin Kızılay, Korkutreis ve Namık Kemal mahalleleri saat 23.55'e kadar etkilenecek.

Metro ve Ankaray seferleri ise rutin şekilde devam edecek.

AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay istasyonunda merdiven tünelinin kazısı sırasında Güvenpark'ta zemin boşalmasından kaynaklı yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan