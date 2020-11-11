Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet
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Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet

11.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:35
Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'daki Güvenpark otobüs duraklarında, 13 Mart 2016'da PKK/KCK teröristlerinin bomba yüklü otomobille düzenlediği ve 36 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin ikinci davada, sanıklardan Suphi Akbaş 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara'daki Güvenpark otobüs duraklarında, 13 Mart 2016'da PKK/KCK teröristlerinin bomba yüklü otomobille düzenlediği ve 36 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin ikinci davada, sanıklardan Suphi Akbaş 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Suphi Akbaş ve Ferit Ak cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlandı. Tutuksuz sanık Salih Şahin duruşmaya katılmazken avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan sanık Ak, Güvenpark saldırısıyla bir ilgisi olmadığını, suçsuz yere 17 aydır tutuklu bulunduğunu iddia ederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Terör saldırısına ilişkin ilk davada yargılanarak 8 yıl hapse mahkum edilen ancak dosyasının istinaf mahkemesince bozulması üzerine mevcut davayla birleştirilerek yeniden yargılanmasına başlanan sanık Akbaş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Sanık Şahin'in avukatının da esasa ilişkin beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini aldı ve karar için duruşmaya müzakere arası verdi.

Hüküm

Müzakere arasından sonra Mahkeme Başkanı Azmi Çağatay Bilgin, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre Suphi Akbaş, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaşa yönelik "kasten öldürmek" suçundan 36 kez ağırlaştırılmış müebbet, saldırıda yaralanan 342 vatandaşa yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak" suçundan da 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Akbaş, toplam 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın diğer sanıkları Ferit Ak ile Salih Şahin ise "üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklar Akbaş ve Ak'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz yargılanan Şahin hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde düzenlenen saldırıda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kanlı saldırıda kullanılan otomobilin PKK/KCK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatıldığı, sanıklardan Vahit Ayçil'in ise saldırıyı Kızılay'da takip ettiği ve sonrasında da kaçtığı bildirilmişti.

Saldırıya ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 55 sanıklı ilk davanın görülmesine 19 Haziran 2017'de başlanmış ve 21 Kasım 2018'de dosya karara bağlanmıştı.

Sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbedin yanı sıra çeşitli suçlardan 10 bin 276 yıl hapse, 2 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Kararda, diğer sanıklardan firari 36'sının dosyasının ayrılmasına hükmedilmiş, 7 sanık beraat etmiş, ölen 3 sanık hakkındaki dava ise düşürülmüştü.

Diğer sanıklar ise 3 ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası almıştı.

Saldırının planlayıcılarından firari Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına da yardım ettikleri belirtilen Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ise ayrıca iddianame hazırlanarak Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açılmıştı.

İlk davada 8 yıl hapse mahkum edilen Suphi Akbaş'ın dosyasının istinaf mahkemesince bozulması üzerine açılan ikinci davayla birleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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