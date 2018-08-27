Güvenocak Köyü Taziyeevi Duayla Açıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Güvenocak köyünde yaptırılan taziyeevi, duayla açıldı.

Güvenocak Köyü Derneğinin öncülüğünde yaptırılan taziyeevinin açılışı için tören düzenlendi.

Dernek Başkanı Sönmez Durdağı, törende yaptığı konuşmada, köylerinin büyük bir ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de bugün açılışımıza katılıp bizi onurlandıran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Köyümüzün önemli bir ihtiyacıydı taziye evi bunun yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz."

Taziyeevinin açılışı, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan'ın duasıyla yapıldı.

Açılışa, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural ile çok sayıda davetli ve köy halkı katıldı.