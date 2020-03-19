Güvenlikten, kaliteden ve kendimizden ödün veriyoruz: Ağır koşullarda çalışan set işçileri anlatıyor Türkiye’de setlerdeki ağır çalışma koşulları ve tedbirsizlik nedeni ile çok sayıda set işçisi hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Yaşanan pek çok kaza ise gündem olmuyor. Peki nedir bu ölümlere sebep olan setlerdeki ağır çalışma koşulları ve bir türlü alınmayan tedbirler?

Küresel koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle ülke genelinde insanların evlerinde kalması teşvik ediliyor. Birçok insan evlerinden çalışmaya devam ederken aynı durum set çalışanları ve oyuncular için geçerli değil.

Henüz setlerin ertelenmesine yönelik bir düzenleme yapılmaması üzerine, sosyal medyada sendikalar ve set çalışanları kaygılarını dile getirmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle