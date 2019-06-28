Güvenlikten, kaliteden ve kendimizden ödün veriyoruz: Ağır koşullarda çalışan set işçileri anlatıyor

Netflix'te yayınlanmak üzere çekilen 'Atiye' dizisinin setinde çalışan Hasan Karatay'ın iş cinayetine kurban gitmesi dikkatleri bir kez daha dizi setlerindeki çalışma koşullarının ağırlığına ve tedbirsizliğine çevirdi.

5 Nisan günü dekor işçisi Hasan Karatay, sette boya işlerini yaparken yüksek bir noktadan düştü. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Ama tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi ve 9 Nisan günü yaşamını yitirdi. Karatay'ın ölümünün ardından kaza anında sette iş güvenliği uzmanı ve sağlık personelinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca yapımcı şirket tarafından Karatay'ın sigorta girişi de yapılmamıştı. Euronews.com'da Görüntüle