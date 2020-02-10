Güvenlik zirvesinden karar çıktı: "Alçak saldırıya misliyle karşılık verilecek"
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Güvenlik zirvesinden karar çıktı: "Alçak saldırıya misliyle karşılık verilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı.

10.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:50
Güvenlik zirvesinden karar çıktı:

Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, 'deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve 'nin Suriye'de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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