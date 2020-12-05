Güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri

05.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:12

Göstericilerin pankart açması ve slogan atması Polisin biber gazı atması Göstericilerle röportaj Paris'te güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri yapan eylemcilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Göstericilerin pankart açması ve slogan atması

Polisin biber gazı atması

Göstericilerle röportaj Paris'te güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri yapan eylemcilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri
Güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri
Güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri
Güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti İngiltere'de protesto edildi
Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti İngiltere'de protesto edildi
Son dakika haberi | Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protestosu
Son dakika haberi | Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protestosu
İran'ın 'nükleer faaliyetlerini hızlandıracak' yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı
İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Sezen Aksu Başak Dizer
Spor Falcao Samet Aybaba Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Antalya Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:12:08. #1.15#
title