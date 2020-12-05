Güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri
05.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:12
Göstericilerin pankart açması ve slogan atması Polisin biber gazı atması Göstericilerle röportaj Paris'te güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri yapan eylemcilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Göstericilerin pankart açması ve slogan atması
Polisin biber gazı atması
Göstericilerle röportaj Paris'te güvenlik yasa tasarısına karşı gösteri yapan eylemcilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan