Güvenlik ve Egemenlik: Paydaşlar Artan "Temiz" Fosfat İthalatı Konusunda İkiye Bölündü

Avrupa Komisyonu, kansere neden olan kadmiyum oranı yüksek, evde yetiştirilen fosfatlara AB dışı ülkelerden daha temiz ürün ithalatına öncelik vermeyi bırakmaya çağrılmaktadır.

Kadmiyum, fosfat mineral gübrelerinin üretiminde kilit bir unsur olan kaya fosfatında bulunabilen, kimyasal olarak çinko ve cıvaya benzer, doğal olarak oluşan yumuşak bir metaldir.

Metal, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından karaciğer, böbrek ve kemikleri etkileyen birinci grup kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.

Kadmiyum, özellikle sebze, kuruyemiş, patates ve et gibi bazı besin grupları tarafından alındığı toprakta birikir.

OPERA Araştırma Merkezi müdürü toprak uzmanı ve bilim adamı Ettore Capri'ye göre, kadmiyumun kansere neden olan özellikleri uzun yıllardır biliniyor ve hem insan hem de çevre sağlığı için, özellikle de kadmiyum gibi hassas grupların sağlığı için bir tehdit oluşturduğu açıktır.

Kaynak: Euractiv

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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