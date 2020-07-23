Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan gerginliği, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin yanısıra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında FETÖ ile mücadele konuları ele alındı. Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tavrına karşı Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanında olmaya devam edeceği ifade edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çatışma ve gerilim değil, barış ve adil paylaşım istediği vurgulanarak, hak ve çıkarlarını koruma noktasındaki kararlılığının tam olduğu kaydedildi. Libya'daki son gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutları ele alınarak, Türkiye'nin Libya'da BM'nin tanıdığı meşru hükümeti tüm boyutlarıyla desteklemeye devam edeceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA