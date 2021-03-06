Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" seminerine katıldı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sadece PKK ile mücadele etmediğini, Irak, Suriye ve Karabağ gibi 11 farklı yerde görev aldığını bildirdi.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sadece PKK ile mücadele etmediğini, Irak, Suriye ve Karabağ gibi 11 farklı yerde görev aldığını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" isimli seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Konuk olarak programa katılan Abdullah Ağar, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerin ailesine başsağlığı diledi.

15 Temmuz darbe girişiminin bütün güvenlik birimlerinde hassasiyet oluşturduğunu belirten Ağar, terörle mücadelenin önemine değindi.

Darbe girişiminin birçok kişi için fantastik bir mesele gibi gelebileceğini anlatan Ağar, "Bütün güvenlik birimlerimizde, büyük hassasiyetler oluştu. TSK'yi yöneten kurmay kadronun yüzde 73'ü gitti. General kadronun ise yarısından fazlası gitti. Bunlarla mücadele etmek boynumuzun borcu." dedi.

Ağar, ortaya çıkan boşluğu doldurmanın önemini vurgulayarak, var olan komutanların ağır sorumluluklar aldığını dile getirdi.

PKK'ya karşı yürütülen mücadelede Güneydoğu'da büyük bir mücadeleye girildiğini vurgulayan Ağar, terör örgütü üyesi sayısının o bölgede 300'ün altına düştüğünü kaydetti.

Türk ordusunun farklı alanlarda önemli mücadeleler yürüttüğünü belirten Ağar, "TSK'ye bir bakıyorsunuz Güneydoğu'da, Irak'ta, Suriye'de, Karabağ'da. Ordumuz çeşitli uluslararası görevler çerçevesinde 11 yerde." diye konuştu.

"Bu bir var oluş meselesi." diyen Ağar, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin çocukları bünyesine katıp kendi ülkelerine karşı kullandığını ifade etti.

Ağar, Amerika, Avrupa Birliği Üyeleri, Çin'in elde ettikleri güçleri insanlık için kullanmadığına değinerek, Türkiye'ye bu noktada önemli görevler düştüğünü kaydetti.

KTO üyelerinin görüşlerini dile getirdiği toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan