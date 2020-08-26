Güvenlik uyarısı yapan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki halkı evde kalmaya çağırdı
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Güvenlik uyarısı yapan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki halkı evde kalmaya çağırdı

İsrail ordusu, yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle Lübnan sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Güvenlik uyarısı yapan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki halkı evde kalmaya çağırdı
26.08.2020 01:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 01:08

İsrail ordusu, yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle Lübnan sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan İsrailleler'den evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etmeleri istendi.

Yaşanan güvenlik olayının ne olduğuna ilişkin bir detay verilmedi.

Yerel basın ise İsrail ordusunun Lübnan sınırına yakın bazı yolları trafiğe kapattığını aktardı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail ordusunun Lübnan sınırında aydınlatma fişeği kullandığı da görüldü.

Kaynak: AA

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