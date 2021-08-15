Güvenlik Ürünleri Ne Kadar Güvenli?

Prodaft kurucu ortağı Mehmet İnce, güvenlik ürünlerinin güvenirliğinden bahsetti.

Prodaft kurucu ortağı Mehmet İnce, güvenlik ürünlerinin güvenirliğinden bahsetti.

Yazılım sisteminde bulunan güvenlik açığının işin temelinde o yazılımı gerçekleştiren kişinin hatasına bağlı olduğunu söyleyen İnce, bir hata ortaya çıktığında güvenlik açığı olduğunu, bu güvenlik açığının güvenlik ürünlerinde de olabileceğini aktardı.

Dünyada en çok kullanılan güvenlik ürünlerini alıp üzerinde güvenlik araştırması yapıldığını, her birinde çok kritik güvenlik açıklarının bulunduğunu ifade etti. Güvenlik ürünlerinde çıkan güvenlik açıklarının etkisinin büyük olduğunu ve bu ürünlerin aynı zamanda bir risk getirdiğini söyledi.

Kaynak: Wise.tv