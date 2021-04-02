Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan'da devam edilecek
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Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan'da devam edilecek

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan'da devam edilecek

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü devam edilecek.

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TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü devam edilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulun, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın başkanlığındaki birleşiminde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesinin ardından devreye girmişti.

Şentop başkanlığında dün toplanan TBMM Başkanlık Divanı, AK Parti'nin, "TBMM Başkanvekili Akar'ın, anlaşmazlığa rağmen oylamayı tekrarlamaması veya elektronik oylamaya başvurmaması"na ilişkin itirazını görüştü.

Divan Toplantısı'nda görüntüler izlenerek itirazlar değerlendirildi

Başkanlık Divanı Toplantısında, TBMM İçtüzüğüne göre, Başkan(vekili) ile katip üyeler arasındaki konuşmalar, tutanaklara yansıtılmadığı için TBMM TV'nin kayıtlarına da başvuruldu. Görüntüler izlenerek, konuya ilişkin itirazlar değerlendirildi.

Toplantıda, oylamanın; İçtüzüğün, "İşaretle oylamada usul" başlıklı 141'inci maddesine ve TBMM teamüllerine uygun olmadığı, bu nedenle İçtüzüğün 13'üncü maddesi kapsamında oylamada önemli bir yanlışlık yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda hazırlanan TBMM Başkanlığı Tezkeresi'nde, kanun teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamanın yenilenmesi istenerek, Genel Kurulun onayına sunuldu.

Genel Kurulun dünkü birleşiminde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından yenilenen oylamayla, kanun teklifinin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü devam edilecek.

Oylamanın sonucunu kendi kanaatine göre açıklayamıyor

TBMM İçtüzüğüne göre, Genel Kurulda işaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile katip üyeler, beraberce sayarak tespit ediyor.

Başkan ile katip üyeler arasında anlaşmazlık olması durumunda, oturumu yöneten Başkanın, oylamayı tekrarlaması ve elektronik sistemle yapması gerekiyor; Başkan oylamanın sonucunu kendi kanaatine göre açıklayamıyor.

Genel Kuruldaki oylamalarda bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, İçtüzüğün 13'üncü maddesi devreye giriyor. Bu durumda, Başkan usul görüşmesi açabiliyor ve gerekirse yeniden oylama yapabiliyor. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Başkanlık Divanını toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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