Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi İçişleri Komisyonunda kabul edildi
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Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi İçişleri Komisyonunda kabul edildi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi İçişleri Komisyonunda kabul edildi
25.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:36

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

İçişleri Komisyonunda kabul edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi ile arşiv araştırması, statüsü ve çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete veyahut kamu görevine alınacaklar için yapılacak. Arşiv araştırması kişi sicil kaydı, kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı, kişi hakkında tehdit olup olmadığı, Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında soruşturma veya kavuşturma kapsamında olguların hakkında kamu görevinden çıkarma veya kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığı mevcut kayıtlardan tespit edilecek. Güvenlik soruşturması kapsamı ise terör örgütü ile eylem işbirliği, iltisak, irtibat içinde olup olmadığı, yabancı devlet kurum ve yabancılarla ilişiği, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerin araştırılması suretiyle tespit edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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