Güvenlik soruşturması teklifi yeniden görüşülecek
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Güvenlik soruşturması teklifi yeniden görüşülecek

Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika
Güvenlik soruşturması teklifi yeniden görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin oyları ile reddedilen 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşülmesine ilişkin Meclis Başkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin oyları ile reddedilen 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşülmesine ilişkin Meclis Başkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Teklifin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü başlanacak.  

TBMM Genel Kurulu, CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, dün reddedilen 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi' maddelerine geçilmesine yönelik oylamanın yenilenmesine ilişkin karar, Başkanlık Tezkeresi olarak Genel Kurul'da okundu. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da, kamu görevine ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiren teklifin maddelerine geçilmesi için oylama tekrarlandı. Tezkere AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edildi. Teklifin görüşmelerine 6 Nisan'da başlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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