Güvenlik Soruşturması kanun teklifi nedir? Güvenlik Soruşturması kabul edildi mi, reddedildi mi? Güvenlik Soruşturması maddeleri nedir?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi", muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. TBMM Başkanı Şentop, Genel Kurul'da dün reddedilen güvenlik soruşturması teklifinin bugün yeniden oylanacağını açıkladı. Peki, Güvenlik Soruşturması kanun teklifi nedir? Güvenlik Soruşturması kabul edildi mi, reddedildi mi? Güvenlik Soruşturması maddeleri nedir?

TBMM Genel Kurulu'nda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifinin reddedilmesi üzerine Başkanlık Divanı toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantı sonrasındayaptığı açıklamada Genel Kurul'da dün reddedilen güvenlik soruşturması teklifinin bugün yeniden oylanacağını söyledi.

Güvenlik Soruşturması kanun teklifi nedir?

*Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek hususların belirlenmesi,

*Araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonunun kurulması ile komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zorunluluğu,

*Kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi ile bu verilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının gözetilmesi,

*Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkelere aykırı hareket edilmemesi,

*Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmesi ve yok edilmesi,

*Verilerin değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17 nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18 nci madde hükümlerinin uygulanması,

*Milli Savunma Üniversitesine bağlı enstitülerde öğrenim görecekler hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmekte.

Şentop, konuşmasında şunlara değindi:

"Bu TBMM'de ilk karşılaşılan bir durum değil. 2015 yılında, 1997 yılında, 1988'de, 1978'de benzer şeylerle karşılaşılmış. İçtüzük 141. maddesi 'başkan ile kâtip üyeler birlikte sayar' diyor. İtiraz yoksa başkan sonucu açıklar, ama varsa elektronik oylamaya geçiliyor. Bu itirazın haklı haksız olduğuna başkan karar veremez. İtiraz varsa, ki TBMM TV'nin yayınından da paylaşanlar oldu, itiraz var. Dolayısıyla elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. İçtüzük 13. maddesine göre itiraz yapma hakkı var. Başkanlık Divanı'na itiraz ediliyor. Bir karar alınıyor. Genel Kurul oyuna sunuyor. Karar sonucuna göre yeniden oylama yapılıyor. HDP'li arkadaşların talebi üzerine 3 Mart 2015'te, aynı gün içinde karar verilmiş. Meclis iradesi bağlamındaki tartışmaları tamamen manipülatif tartışmalar olarak görüyorum. Meclis iradesi dediğimiz şey oylamaya yansıyan şeydir. Tartışma oylamanın kendisiyle ilgilidir. Bu tartışma aşılmadıkça Meclis iradesi şu yönde bu yönde demek yanlış olur."

"Bazı grup başkanvekillerinin açıklamalarını gördüm. Anayasa ve İçtüzük, Meclis Başkanı'na Genel Kurul yönetme yetkisi verir. Meclis Başkanvekilleri, Meclis Başkanı yerine yönetirler. Meclis Başkanı, sorumlu olur. Meclis Başkanı karar verebilir, görevlendirir, gününü, saatini değiştirebilir. Bu konuda yaşanan tartışma olduğunda benim bu tartışmaya dahil olmam görevimin gereğidir." diyen Şentop, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ifadeleri konusunda, "Bir arkadaşımızın yapmış olduğu tuhaf değerlendirmeler, 'koşarak gelmiş, boncuk boncuk terliyor.' Bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim bu benim görevimdir. Fakat bu Meclis'te insanların konuşmalarıyla, hareketleriyle, fizik durumlarıyla ilgili en son espri yapacak kişi bu arkadaşımızdır. Kendisine konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım, ama birbirimizin halleriyle, durumlarıyla ilgili değerlendirme yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan bu arkadaşımızın kendisidir. Ben Meclis Başkanı olarak seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim. Pişman ederim." ifadelerini kullandı.

1 yıl aynı konuda teklif verilemeyecek

TBMM içtüzüğünün 81. maddesi "Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri, Genel Kurul'ca reddedilmiş olur" hükmünü içeriyor. İçtüzük ayrıca, "TBMM tarafından reddedilen kanun tekliflerinin, ret tarihinden itibaren 1 tam yıl geçmedikçe TBMM'nin aynı yasama dönemi içinde verilemeyeceğini" öngörüyor.

AKP'nin Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği iptal kararı üzerine geçen yıl hazırladığı ve İçişleri Komisyonu'nda da kabul edilen yasa teklifi, yaklaşık 9 ay sonra geçen hafta TBMM Genel Kurul gündemine alındı.