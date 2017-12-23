Güvenlik Robotu K5'i İşten Attılar

Belki bir gün robotlar bütün işleri elimizden alacak olabilirler ancak en azından bu hafta, işi elinden alınan bir robot oldu. San Francisco hayvan barınağı bir süredir 1.5 metre boyundaki Knightscope güvenlik robotunu kullanmaktaydı. Barınak başkanının San Francisco Business Times'a söylediğine göre robotun Kasım ayında göreve başlamasının ardından alanda, uyuşturucu iğneleri ve araba hırsızlıkları gibi problemler azalmıştı.



İLGİLİ HABER Olimpiyata robot damgası



Ancak bu robot programı başka problemleri başlatmış durumdaydı ve bunların arasında en öne çıkanlardan biri, robotun yakındaki evsiz kamplarını korkuttuğuna yönelik haberlerdi. Hayvan barınağının söylediğine göre artık bu durum geçerli değil. Zira robot, şu an için "emekliye ayrılmış" durumda.



İLGİLİ HABER 61 yıl öncesinin robotu rekor kırdı



Barınağın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir açıklamada şöyle denildi: "SF SPCA, kampüslerinde sıklıkla yaşanan araba hırsızlığı, taciz, vandalizm ve grafiti gibi suçları azaltmak için robot kullanıyordu. Ama amaç, evsiz insanları rahatsız etmek değildi."



Görünene göre toplum, halen tam olarak ne yeteneklere sahip olduğu bilinmeyen robotlar ile etkileşime geçme konusunda ne yapacağını çözebilmiş değil. Özellikle yüksek maaşlı teknoloji çalışanları ile dolu bir şehirdeki evsizler gibi hassas bir durum söz konusu olduğunda, bu problemin ciddiyeti daha da artıyor.



Robot hikayesinin yayılmasının ardından barınak iki kere yıkıcı saldırılara uğramış ve barınağa karşı "vandalizm ve şiddeti teşvik ederek insanları cezalandırmaya çağıran yüzlerce mesaj" atılmış. Barınak, yaptığı açıklamada bir kez daha "kar amacı gütmeyen" bir kuruluş olduklarını hatırlatarak, evsizler gibi konulara karşı oldukça hassas olduklarını belirtti.



