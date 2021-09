Güvenlik risklerine teknolojik çözüm önerileri

Alışveriş merkezlerindeki güvenlik risklerine karşı teknolojik çözüm önerilerinin olduğunu söyleyen Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş., İş Geliştirme ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Firdevs Özgür Tanrıöver, "Elektronik cihaz kullanımına ağırlık vererek insan hatası ihtimalini ortadan kaldırıyor ve bu sayede meydana gelebilecek fiziksel saldırı, hırsızlık, yangın gibi güvenlik risklerini minimuma düşürüyoruz" dedi.

Alışveriş merkezi, banka, otel, sanayi tesisi, liman güvenliği başta olmak üzere her sektörden işletmeye özel güvenlik hizmeti sunan Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.'nin İş Geliştirme ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Firdevs Özgür Tanrıöver yaşanan güvenlik risklerini azaltmak için yapılanlar hakkında bilgi verdi.

TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMA SORUMLULUĞUNU DA ÜSTLENDİK

Özellikle alışveriş merkezlerindeki tüm ekipleri, gerek ziyaretçi gerekse kompleks içerisindeki mağazaların can ve mal güvenliklerini korumak için çalıştıklarına dikkat çeken Tanrıöver, "Her AVM'ye özel hazırladığımız risk analizleri kapsamında planlama yaparak, ?ziki güvenlik hizmetinin yanı sıra, çeşitli entegre elektronik çözümler, acil durum eylem planları, yangın, deprem tatbikatları ve denetimler yapıyor, danışmanlık hizmeti veriyoruz. Pandemi döneminde güvenlik görevlilerimizin üzerine düşen görevler daha da önem kazandı. Artık can ve mal güvenliğinin yanı sıra, toplum sağlığını korumanın da sorumluluğunu üstlendik. AVM girişlerinde ziyaretçi akışını ve misa?rlerin konforunu bozmadan hassasiyetle ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapıyoruz. 360 derece güvenlik kapsamında verdiğimiz bu hizmetleri, güler yüzlü, samimi ve insan odaklı hizmet anlayışımızdan ödün vermeden gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

RİSKLERİ MİNİMUMA DÜŞÜRÜYORUZ

Risklere karşı uygulanan entegre güvenlik sistemleri ve çözümleri hakkında alanında en yeni teknolojileri takip ederek ve yatırımlar yaparak ilerlediklerini kaydeden Tanrıöver, "Elektronik cihaz kullanımına ağırlık vererek insan hatası ihtimalini ortadan kaldırıyor ve bu sayede meydana gelebilecek ?ziksel saldırı, hırsızlık, yangın gibi güvenlik risklerini minimuma düşürüyoruz. AVM girişlerinde kullanılan X ray cihazları ve metal dedektörlerinin yanı sıra drone devriye, yüz tanıma özelliğine sahip akıllı kameralar, plaka tanıma sistemi ve pandemi döneminde önem kazanan ateş ölçer kamera, hem ateş ölçen hem de HES kodu kontrolü yapan kiosklar gibi teknolojik çözümlerle toplum sağlığına katkıda bulunuyor, suç oranlarını azaltıyor ve daha güvenli alanlar sağlıyoruz" diye konuştu.

"ONLINE TELSİZ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Robotik Süreç Otomasyonu, bulut teknolojisi, IoT çalışmaları yürüterek dijital dönüşüme hızlı uyum sağladıklarını belirten Tanrıöver, yeni yatırımları hakkında detayları, şu sözlerle paylaştı:

"Dünyanın önde gelen bir yazılım ?rmasıyla işbirliği yaparak, Türkiye'de ilk defa online telsiz projesini hayata geçirdik ve telsiz haber leşmesinin yerini alan yenilikçi bir dijital haber leşme ağı kurduk. Saha ve merkez ekiplerimizle anlık sesli, yazılı ve görsel haber leşmeyi tek bir uygulama üzerinden sağlayabiliyor, mesafe sorununu ortadan kaldırıyoruz. Bu da olayları analiz etme ve müdahale süremizi kısalttı. Müşterilerimizle hizmet verdiğimiz her noktadan anlık olay görseli paylaşabiliyoruz."

HIZLI VE KESİNTİSİZ GERİ BİLDİRİM VERECEĞİZ

"Türkiye'nin dört bir yanındaki görevlilerimizin vardiya yönetimini ve devriye takibini de yine aynı platform üstünden gerçekleştirebileceğiz" diyen Tanrıöver, "Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden mesaiye başlama-bitirme bildirimleri ve devriye esnasında GPS konum bilgileri anlık olarak görüntülenebilecek. Böylelikle daha şeffaf, ölçülebilir ve güvenilir bir sistem kurarak, müşterilerimize hızlı ve kesintisiz geri bildirim verecek, katma değer yaratacağız" ifadelerini kullandı.