Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar, Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

06.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 00:34

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye konusunda Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Bence şu anda doğrusu yapıldı. Suriye'ye giriş amacımız neyse onda kalmak zorundayız. Neydi amacımız? 4 milyon insanı korumak, Esad'ı devirmek değil. O yüzden bugün için bu verilerle bakarsanız, bu bence o 4 milyon insanı hayatta tutuyorsa başarılıdır." dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "21'inci Yüzyılda Orta Doğu ve Türkiye" konferansında konuşan Yarar, dünyada tarihin yeniden yazıldığı bir döneme şahitlik edildiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye politikalarına değinen ve Türkiye'nin orada olmasının haklı nedenlerini anlatan Mete Yarar, verilen "masa" ve "saha" mücadelelerinin ne anlama geldiğini aktararak, sahada hiç kaybedilmediğini ifade etti.

"Masa"nın bu ülkenin kendisi olduğunu, kazanabilmek için de her anlamda çok güçlü olunması gerektiğini, Selçuk Bayraktar gibi değerlere sahip çıkıldığında ve inanıldığında kazançlı çıkılacağını vurgulayan Yarar, Türkiye'nin ne zaman yerli ve milli bir üretime kalkışsa saldırılara uğradığının ve engellendiğinin altını çizdi.

Tıpkı yerli otomobil üretimlerinde olduğu gibi yerli İHA ve SİHA üretimleri nedeniyle Selçuk Bayraktar'ın da engellenmeye çalışıldığını, bir çok saldırıya maruz kaldığını, ancak hiç bir zaman yılmadığını belirten Mete Yarar, bu ülkenin, tarih yazan değerlerine sahip çıkıldığında adından söz ettirdiğini dile getirdi.

Türk askerinin başarılarını örneklerle anlatan Yarar, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği yeri işaret ederek, "Türkiye dünyadaki en önemli üreticilerden birisi oldu. Türkiye'nin savunma sanayi şirketleri, dünyanın mega ilk 100 şirketi arasına girdi. Bu kolay değil." diye konuştu.

İnsansız hava araçları üretiminde Türkiye'nin dünyada ilk 6 ülkesinden birisi olduğunu, teknoloji ve birikim anlamında da 2'nci ülke olduğunu söyleyen Mete Yarar, bunun 10 yıl içinde başarıldığını aktardı.

"Dünyada buna sahip olan 3 ülke var"

"Bugün TSK'nin gelmiş olduğu teknoloji paradigma değişikliğidir." diyen Yarar, şöyle konuştu:

"Konvansiyonel harp stratejisinden ağ merkezli harp konseptine geçiş. Dünyada buna sahip olan 3 ülke var. Bu durum sizi paradigma değişiklinde önemli bir noktaya getiriyor. Bunu yapan, 5 sene önce mezun olan mühendislerimiz. Müthiş bir ağ projeleriyle geliyorlar."

Türkiye'de savunma sanayisine ayrılan ödeneğin sanılandan daha az olduğunu, bütün parasını bu alana harcamadığını grafiklerle anlatan Mete Yarar, ülkenin her geçen gün büyüdüğünü dile getirdi.

"4 milyon insanı hayatta tutuyorsa başarılıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye konusunda Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin Türkiye açısından bir başarı olduğunu belirten Yarar, şunları söyledi:

"Savaşların ve bütün askeri harekatların aslında bir askeri amacı yoktur. Hepsinin bir diplomatik ve siyasi amacı vardır. Bizim siyasi amacımız neydi? Soçi Mutabakatı ile beraber İdlib'de yaşayan 4 milyon insanın hayatta kalmasını sağlamaktı. Bunu sağlamak için 2 yönteminiz var. ya diplomasiyi çalıştırırsınız, askeri çalıştırırsınız. Diplomasi çalışmış olsaydı bu hale gelmezdi, gelmediği için de silahlı kuvvetlerinizi kullandınız. Daha fazla kuvvet kullanmak, eğer başka alternatif varsa yanlıştır. Bence şu anda doğrusu yapıldı. Suriye'ye giriş amacımız neyse onda kalmak zorundayız. Neydi amacımız? 4 milyon insanı korumak, Esad'ı devirmek değil. O yüzden bugün için bu verilerle bakarsanız, bu bence o 4 milyon insanı hayatta tutuyorsa başarılıdır."

"Yeniden tarih yazılıyor"

5 yıl sonra bugün haritada bulunan bir çok ülkenin görülemeyeceğini savunan Mete Yarar, "1989'daki haritayı açın, ondan sonra 90'lı yıllardaki haritayı açın. Dünyadaki bütün haritaların değiştiğini göreceksiniz. Bu dönem de öyle bir dönem. 2025 yılına geldiğinizde dünyada bir çok ülkeyi ne ismen ne de toprak olarak görmeyeceksiniz. Bu değişimin içerisinde nerede yer alacağız? ABD 2'nci Dünya Savaşı'ndan önce dünyanın en büyük 13'üncü askeri gücü, savaş bitiyor dünyanın süper gücü oluyor 5 yılda. Tarihi kırılma, tarihin yeniden yazıldığı dönemlerde ya yukarı çıkarsınız ya da tarihin çöplüğünde, mezarlığında kalırsınız. Bu dönemin önemini lütfen unutmayın. Yeniden tarih yazılıyor. Sizin gibi farklı düşünen insanlara ihtiyacımız var. Bu ülkenin iyi insanlara, geleceği için dertlenen insanlara ihtiyacı var."

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yarar'a, konferansın sonunda KBÜ Rektörü Refik Polat plaket verdi.

Üniversite öğrencilerinin yaptığı insansız hava araçlarını inceleyen Mete Yarar, öğrencilere destek olma sözü de verdi.

Kaynak: AA