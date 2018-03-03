Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: "Afrin'de 7 Düvelle Savaşıyoruz"

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Afrin'de 7 düvelle savaşıyoruz. Karşımızda sadece PKK yok, PKK'nın içindeki etki ajanları, paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla mücadele ediyoruz." dedi.

Yarar, Erzurum Atatürk Üniversitesince 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Tüm Yönleriyle Zeytin Dalı Harekatı" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve sunucu Pelin Çift'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın zorlu arazi koşullarında devam ettiğini söyledi.

Yarar, bu harekatın Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha zorlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Afrin'de 7 düvelle savaşıyoruz. Karşımızda sadece PKK yok, PKK'nın içindeki etki ajanları, paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla mücadele ediyoruz. Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın büyütülmüş halini gerçekleştiriyoruz. O, düz arazide olan operasyondu ancak şu anda Afrin'de ondan belki 10 kat daha zor arazide harekat icra ediliyor. Afrin'deki terörist sayısı da tahminen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki teröristlerden 3 misli fazla."

"Teröristlerin arkasında devletler var"

TSK'nin daha önce DEAŞ ile mücadele ettiğini anımsatan Mete Yarar, DEAŞ'ın bu kadar revize edilmediğini, silah ve istihbarat anlamında Afrin'deki teröristler kadar desteklenmediğini aktardı.

Yarar, bu örgütlerin dışarıdan desteklendiğine işaret ederek, "Karşımızda şişirilmiş ve bir teröristte bulunmaması gereken, ancak nizami ordularda bulunması gereken silah ve ekipmanlar var. Teröristin asla öğrenemeyeceği istihbarat ağları olan bir grupla mücadele ettiğimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü bundan sonra yaşanacaklar, olası olaylarda bizlerin ne kadar birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Teröristler karşımıza çıkıyor ama arkasında adını net şekilde söyleyeceğimiz devletler var." ifadelerini kullandı.

Afrin'deki operasyonda birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Mete Yarar, "Başbakanımız orada 8 ile 10 bin arasında teröristin olduğunu söyledi, son zamanlarda gelenlerle bu sayı 10 binin üzerine çıktı. Ancak silahlı kuvvetlerimiz bunun 4'te 1'ini etkisiz hale getirdi. Allah izin verirse diğerlerini de etkisiz hale getirecekler." diye konuştu.

"Türkiye'deki saldırıları yapan teröristler Afrin'de eğitildi"

Yarar, Afrin operasyonuna bazı güçlerin karşı çıktığını vurgulayarak, Afrin'den Türkiye'ye geçen teröristlerin birçok asker ve polisi şehit ettiğini kaydetti.

Mete Yarar, şunları söyledi:

"Biz Afrin'e neden gittik diye soranlar var. Eğer biz Afrin'e gitmeseydik Afrin bize gelecekti ve gelmişti de. İstanbul Beşiktaş'ta, Ankara'daki saldırılarda polislerimizin şehit olmasında kullanılan malzemenin geldiği ve teröristlerin eğitildiği yer Afrin'in kendisiydi. Biz operasyon yapmasak da bu adamlar bize saldırıyor. Son dönemde Türkiye'de yapılan saldırıların tamamına yakını gelişmiş tanksavar silahlarla yapıldı ancak bundan sonra ne karakollarımıza gelebiliyorlar ne de askerlerimizi pusuya düşürebiliyorlar."

"Kim bize kefen biçmeye çalışıyorsa, mezarını kazsın"

Son zamanlarda Türkiye'de terör olayları olmadığına dikkati çeken Yarar, "Biz DEAŞ'ı bölgemizden temizledik ama 67 şehit verdik. Uluslararası kuruluşlar, son 14 ayda 'Türkiye'de neden saldırı olmuyor' diye konuşuyor. Artık Türkiye, sınırında ve içindeki terör gruplarını kabul etmiyor. Çünkü devletin kurumları, JÖH'ler, PÖH'ler ve komando birlikleri sınır ötesinde artık kullanılıyor. Ben de asker olduğum dönemde 'bu pis adamların yerlerine neden gitmiyoruz' diye konuşurdum ancak Allah'a şükür biz bu günleri de gördük. Artık savunmada değil, teröristlere saldıran tarafız. Bundan sonra kim bize kefen biçmeye çalışıyorsa, mezarını kazsın." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve çok sayıda öğrenci katıldı.