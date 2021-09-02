Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: "Afganistan kaosa gidecek ve kendisini toparlayamayacak"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Afganistan gittikçe daha kaosa gidecek ve kendisini toparlayamayacak, kendi içinde parçalanma sürecini yaşayacak.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Afganistan gittikçe daha kaosa gidecek ve kendisini toparlayamayacak, kendi içinde parçalanma sürecini yaşayacak. Bir kısmı Pakistan ve yukarı ülkeleri ile birleşebilir." dedi.

Yarar, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen bir söyleşide yaptığı konuşmada, Afganistan işgalinin 1980 öncesi başladığını anımsattı.

Bölgede zamanla "mücahitler", "El Kaide" ve "Taliban" gibi grupların görüldüğünü anlatan Yarar, "Taliban'ın bir sürü yanlış uygulaması var ama bir kez daha söylemek lazım, bu geçmişte yok muydu? Amerikalılar için şöyle bir şey var; Amerikalılar için kullanılacak haklar vardır, eğer kullanabiliyorlarsa kendileri için dost ve her türlü şeyin ihmali için bir topluluk vardır. Eğer kullanamıyorsa da dünyanın en iyi insanları da olsanız onlar için kötüsünüzdür." dedi.

Yarar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika toplumu ve devlet politikası gözünden insanları tanımlamaya çalışırsanız olmaz. Bugün Taliban'ın yaptığı birçok yanlış var. Önümüzdeki dönemde Taliban değişecek mi? 1991 yılında Amerika Körfez Savaşı ile Irak cephesine girdi. Aradan 30 yıl geçti, peki Irak ihya oldu mu? Hayır. Libya'nın üzerinden 10 yıl geçti, burası ihya oldu mu? Hayır. Suriye iç savaşı 2012-2013, aradan 8 yıl geçti daha kaç yıl sürecek bilmiyoruz. Lübnan iç savaşı çıktığından beri hayatını toparlayabildi mi? Hayır. Bu sebeple Afganistan gittikçe daha kaosa gidecek ve kendisini toparlayamayacak, kendi içinde parçalanma sürecini yaşayacak. Bir kısmı Pakistan ve yukarı ülkeleri ile birleşebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan