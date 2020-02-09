Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Adıyaman'da konferans verdi

09.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:18

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye olarak savunma sanayisinde yerli üretimde yüzde 70'e ulaşmış durumdayız." dedi.

Yarar, Adıyaman Belediyesince Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, dış politikayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımlara dikkati çeken Yarar, "Türkiye olarak savunma sanayisinde yerli üretimde yüzde 70'e ulaşmış durumdayız. Eğer bu atılım yıllar önce yapılmış olsaydı şu an Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok alanda Türkiye daha etkin bir durumda olabilirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA