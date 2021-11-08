YALOVA (Habermetre) - GÜVENLİK NOKTASINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Yalova- Bursa Karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında yer alan uyarı tabela, duba ve uyarı levhaları Yalova Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Vatandaşların ve Emniyet Güçlerinin talebi doğrultusunda yapılan temizlik çalışmasında kontrol noktasında bulunan tabela, duba ile uyarı levhaları tazyikli ve deterjanlı sularla yıkandı. Vatandaşın talebi doğrultusunda bir çalışma yaptıklarını belirten Yalova Belediyesi yetkilileri; "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda bir çalışma yaptık. Yolda bulunan tabela, duba ve levhaların toz, egzoz dumanından dolayı kararmış ve görülmediğinden dolayı bize ulaştılar. Bizde Yalova Belediyesi olarak temizlik çalışmasını gerçekleştirdik" dediler.

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