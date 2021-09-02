Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
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Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar

Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesinde, 150 güvenlik korucusu kadrosu için müracaat eden kadınların da aralarında olduğu 428 aday, kondisyon ve dayanıklılık sınavında ter döktü.

VAN'ın Başkale ilçesinde, 150 güvenlik korucusu kadrosu için müracaat eden kadınların da aralarında olduğu 428 aday, kondisyon ve dayanıklılık sınavında ter döktü.

Güvenlik korucusu kadrosu için başvuran kadın ve erkek adaylar, kondisyon ve yeterlilik testine tabi tutuldu. Başkale Doğan Özen Kışlası'nda askeri görevlilerin gözetiminde yeterlilik sınavına alınan adaylar, 2 bin metre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekerek dayanıklılık testinden geçti. Sınavda 'Güvenlik Korucusu' olmak isteyen kadın adaylar da düz koşu, şınav ve mekik testlerinden geçti. Dereceye girebilmek için kıyasıya yarışan adaylar arasında başarılı olanlar, mülakatın ardından ilçe merkezinde görevlendirilecek.Güvenlik korucusu adaylarından aşı olmayanlara ise mülakat öncesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşıları yapıldı. 


Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar
Güvenlik korucusu olmak için yarıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu

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