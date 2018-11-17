Güvenlik Korucusu Adaylarına Spor Eğitimi ve Sözlü Mülakat

Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik korucusu alımı için açılan 73 kişilik kadroya 446 kişi başvurdu. Başvuran adaylar, spor eğitimi ve sözlü sınava tabii tutuldu.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesine alınacak olan 73 kişilik kadroya başvuru yapan 446 güvenlik korucusu adayı için spor eğitimi ve sözlü mülakat yapıldı. Adaylar, terörle mücadelede devlete destek vermek amacıyla güvenlik korucusu olmak istediklerini söyledi. Korucu adaylarından İbrahim Ürek, "Güvenlik korucusu olmak istememdeki temel amacım, askerlik hizmetimi yeni tamamladım, vatanımı, milletimi ve köyümü en iyi şekilde korumak istiyorum. Bölücü terör örgütünün baskısına karşı dik durmak ve vatan nöbeti tutmak istediğim için başvuru yaptım" dedi.

Güvenlik korucusu adaylarından Süleyman Kuruay ise sağlık raporlarını alarak başvuru yaptıklarını söyledi. Kuruay, "Vatanımızı, milletimizi, ailemizi korumak için güvenlik korucusu olmak istiyorum. Dosyalarımızı getirdik ve İlçe Jandarma Komutanlığına teslim ettik. Şimdi burada eğitime tabi tutulduk" diye konuştu.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin ise çok sayıda başvuru aldıklarını söyleyerek "Bu da tabi bize daha çok alternatif üzerinde değerlendirmemiz konusunda bir avantaj sağlamıştır. Bunun ötesinde şununda altını çizmeliyiz ki, özellikle asayiş güvenlik noktasında ciddi bir emeğe sahip olan güvenlik korucularımız için arkadaşlarımız en ince ayrıntısına kadar titiz bir araştırma yapıyor. Bu araştırmaların ardından istihdam için bize gerekli dosyalar gelecek ve biz de onları onaylayacağız" dedi. - MARDİN