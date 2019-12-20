Güvenlik korucularına yönelik seminer verildi

20.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:47

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik korucularına yönelik asayiş, terör, uyuşturucu ile mücadele ve kadına yönelik şiddet konularıyla alakalı seminer verildi.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile terörle mücadele harekatında güvenlik güçlüleriyle birlikte omuz omuza görev yapan güvenlik korucularına "Meslek içi eğitim" faaliyetleri kapsamında, asayiş, terör, uyuşturucu ile mücadele ve kadına yönelik şiddet konularında seminer gerçekleştirildi.



Faaliyete, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, il jandarma komutanlığı personeli ile birlikte Adıyaman ilinde görev yapan 250 güvenlik korucusu katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA