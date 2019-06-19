Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova'da güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çatışmada yaralanan bir teröristin de yakalanması için operasyon devam ediyor.

Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova'da güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çatışmada yaralanan bir teröristin de yakalanması için operasyon devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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