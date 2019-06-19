Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Yüksekova'da güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çatışmada yaralanan bir teröristin de yakalanması için operasyon devam ediyor.
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