Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu
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Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu

Cumhurbaşkanı Kararına göre, güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 liraya yükseltildi.

04.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:10
Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu

Kararına göre, güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 liraya yükseltildi. Karar 15 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

Güvenlik korucularına aylık ek tazminat ödenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, güvenlik korucularına ödenenen aylık ek tazminat tutarı 135 liradan 190 liraya yükseltildi.

Söz konusu kararın geçerlilik tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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