Güvenlik korucuları yeni yılı nöbette karşıladı

MARDİN - Mardin'de bin 200 rakımlı Akreste Geçidi'nde görev yapan Güvenlik Korucuları, yeni yılı nöbette karşıladı. Korucular, 7/24 görevlerinin başında olduğunu belirterek, mücadelelerinin son terörist ölene kadar süreceğini vurguladı.

Mardin-Diyarbakır karayolu üzerindeki bin 200 rakımlı Akreste Geçidi'nde yaz ve kış demeden görevlerini sürdüren Güvenlik Korucuları, 2019'u nöbette karşıladı. Eksileri bulan soğuk havaya rağmen, elleri tetikte vatan savunmasını sürdüren korucular, Türkiye'nin yeni yılını kutladı. Korucular, terör örgütüne gözdağı, vatandaşlara da birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Canımızı vermeye hazırız"

27 yıllık Güvenlik Korucusu Celalettin Çakas, yağmur ve çamur demeden vatanı koruduklarını belirterek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. 2019 yılının mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir sene olmasını diliyorum. Valimizden, devletimizden, kaymakamımız, komutanımızdan Allah razı olsun. Kar kış demeden Mehmetçiklerimiz ile birlikte omuz omuza mücadele etmekteyiz. Terör hiçbir zaman amacına ulaşmayacak. Dış güçlerin oyununa gelmesinler. 24 saat görevimizin başında bu toprak için canımızı vermeye hazırız" dedi.

"Görevimiz zor ama gurur verici"

Korucu Mecid Başçı, mesleğinin para için yapılacak bir iş değil namus, şeref ve vatan meselesi olduğunu anlatarak, "Tüm devlet büyüklerimize selam gönderiyoruz. Allah valimiz, komutanımız, silah arkadaşlarımızdan razı olsun. Vatan her şey demektir. Başka şeye benzemez. Bu işin zorluğu var, dağ başında nöbet tutuyoruz ama gururluyuz. Devletimizi ve vatandaşlarımızı terörden koruyoruz. Silah arkadaşlarım ile birlikte terörün sonunu getireceğiz inşallah. Son terörist ölene kadar görevimizin başında olacağız. Terörün olmadığı bir yıl olur inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA